Agência Nacional de Energia Elétrica intima Enel por apagão em São Paulo

A Agência Nacional de Energia Elétrica intimou a Enel, responsável pelo abastecimento de energia de São Paulo, por causa do apagão após o temporal do último dia 11. A intimação faz parte do relatório de falhas, que compõem o processo que pode acabar com o contrato de concessão da Enel. A distribuidora tem 15 dias, contados desde o recebimento da intimação, para apresentar uma manifestação.