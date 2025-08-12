Ampliado prazo para análise de denúncias a deputados

A mesa diretora da Câmara dos Deputados aumentou o prazo para análise da denúncia contra parlamentares que ocuparam o plenário na semana passada. A previsão inicial era de que a Corregedoria analisasse os casos em dois dias. Mas agora pode levar até 45 dias. O prazo foi alterado para que as ações sejam avaliadas de forma detalhada. Quatorze deputados podem ser suspensos por até seis meses pela ocupação do plenário da Câmara. Eles também podem ser impedidos de participar de comissões. O corregedor da Câmara, deputado Diego Coronel (PSD-BA), foi notificado nessa segunda-feira (11) sobre as representações. Ele vai abrir prazo para apresentação de defesa, para depois elaborar um parecer pelo arquivamento ou pelo envio ao Conselho de Ética.



