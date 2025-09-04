Logo R7.com
Anistia ganha força no Congresso em meio ao julgamento de trama golpista

Medida pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro

Boletim JR 24H|Do R7

A oposição na Câmara dos Deputados está articulando um projeto de anistia que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante deve se reunir com o presidente da casa para discutir os detalhes dessa proposta. A votação do projeto ganhou apoio significativo entre partidos como União Brasil, PP e Republicanos.


Entre os principais defensores da medida está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele busca garantir que a anistia possa ser aplicada caso haja condenação no processo em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), onde Bolsonaro é julgado junto com outros sete réus por tentativa de golpe.


Paralelamente às negociações políticas, a defesa do ex-presidente solicitou ao STF a anulação do acordo de delação premiada feito por Mauricídio devido a supostas contradições nos depoimentos prestados. O julgamento será retomado na próxima terça-feira com o voto do relator Alexandre de Moraes e espera-se que uma decisão final seja anunciada até sexta-feira seguinte.




  • 8 de janeiro
  • Alexandre de Moraes
  • Anistia
  • Brasil
  • Câmara dos Deputados
  • Governador
  • Jair Bolsonaro
  • PL (Partido Liberal)
  • PL (Projeto de Lei)
  • PP (Progressistas)
  • Presidente
  • Republicanos
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • São Paulo (time)
  • STF (Supremo Tribunal Federal)
  • Tarcísio de Freitas
  • União Brasil
  • Voto

