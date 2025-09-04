Anistia ganha força no Congresso em meio ao julgamento de trama golpista

A oposição na Câmara dos Deputados está articulando um projeto de anistia que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante deve se reunir com o presidente da casa para discutir os detalhes dessa proposta. A votação do projeto ganhou apoio significativo entre partidos como União Brasil, PP e Republicanos.

Entre os principais defensores da medida está o governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas. Ele busca garantir que a anistia possa ser aplicada caso haja condenação no processo em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), onde Bolsonaro é julgado junto com outros sete réus por tentativa de golpe.

Paralelamente às negociações políticas, a defesa do ex-presidente solicitou ao STF a anulação do acordo de delação premiada feito por Mauricídio devido a supostas contradições nos depoimentos prestados. O julgamento será retomado na próxima terça-feira com o voto do relator Alexandre de Moraes e espera-se que uma decisão final seja anunciada até sexta-feira seguinte.

