Após três meses de atraso, Congresso prevê votar orçamento nesta quinta (20)

O Congresso Nacional está programado para votar o orçamento de 2025 após três meses de atraso. A proposta será analisada pela Comissão Mista do Orçamento às 9h30 e posteriormente pelo Plenário às 15h. Recentemente, o governo sugeriu o remanejamento de cerca de R$ 40 bilhões no orçamento. Como exemplo, o Bolsa Família poderá ter uma redução de quase R$ 8 bilhões, que serão redirecionados ao auxílio gás e ao Pé-de-Meia.



