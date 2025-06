Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli, condenada a dez anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. A determinação da prisão preventiva veio após a deputada federal anunciar que deixou o Brasil. Alexandre de Moraes ainda mandou bloquear os passaportes da parlamentar, incluindo o diplomático. O salário dela também deve ser suspenso. Zambelli classificou a decisão de Moraes como inconstitucional. E ainda: Passageiros enfrentam caos em aeroportos do Rio de Janeiro nesta quarta (4).



