Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Força Aérea Brasileira investiga o que provocou a suspensão de voos, na manhã desta quinta-feira (9), nos aeroportos de São Paulo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, 28% das operações sofreram atrasos com mais de 30 minutos nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos. Em todo o Brasil, 17% das operações foram impactadas. A pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo durou em torno de 36 minutos, e foi resolvida por volta das 10h, mas os reflexos ainda continuam. E ainda: Ministro Flávio Dino pede vista em julgamento de eleição para governador do Rio.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!