Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (9)
Pane no controle de tráfego aéreo afeta quase 20% dos voos em todo o país. Ministro Flávio Dino pede vista em julgamento de eleição para governador do Rio.
Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Força Aérea Brasileira investiga o que provocou a suspensão de voos, na manhã desta quinta-feira (9), nos aeroportos de São Paulo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, 28% das operações sofreram atrasos com mais de 30 minutos nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos. Em todo o Brasil, 17% das operações foram impactadas. A pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo durou em torno de 36 minutos, e foi resolvida por volta das 10h, mas os reflexos ainda continuam. E ainda: Ministro Flávio Dino pede vista em julgamento de eleição para governador do Rio.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Israel busca acordo de paz com Líbano após ligação entre Netanyahu e Trump
Enquanto segue a incerteza sobre um cessar-fogo mais amplo na região, o preço do petróleo voltou a subir
Ministro Flávio Dino pede vista em julgamento de eleição para governador do Rio
Atualmente o desembargador Ricardo Couto é o governador em exercício desde a renúncia de Cláudio Castro
Pane no controle de tráfego aéreo afeta quase 20% dos voos em todo o país
A pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo durou em torno de 36 minutos
Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (9)
Polícia apreende 160 armas e quase 8 mil munições em operação no Rio de Janeiro. Operação mira quadrilha suspeita de assalto à transportadora no Mato Grosso
Polícia faz operação contra quadrilha suspeita de assalto à transportadora de valores no MT
As investigações apontaram que o grupo investiu mais de R$ 3 milhões em armas e veículos para o crime, cometido em 2023
Polícia apreende 160 armas e quase 8 mil munições em operação no Rio de Janeiro
A ação faz parte de uma investigação sobre falsificação de documentos públicos para viabilizar o armazenamento e o comércio ilegal de armamentos e munição
Câmara endurece multas por adulteração de combustível
Projeto eleva penalidades e inclui multa por metas de descarbonização
Governo define regras para perícia remota de beneficiários do INSS
Cidadãos precisarão passar antes por triagem em agência do órgão
Chuva provoca transtornos em Belo Horizonte e pode voltar a atingir capital mineira nesta quinta (9)
Temporal alagou ruas, invadiu hospital e derrubou árvores
STF retoma julgamento sobre mandato-tampão para governador do RJ nesta quinta-feira (9)
Corte vai definir se eleição será direta ou indireta
Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (9)
Chuva provoca transtornos em Belo Horizonte e pode voltar a atingir capital mineira
Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (08)
Alcolumbre sinaliza sessão para analisar veto à dosimetria ‘o mais rápido possível'
STF começa a julgar formato de eleição para mandato-tampão no RJ
No primeiro dia de julgamento, dois ministros apresentaram seus votos
Governadora do DF afasta 12 diretores ligados à gestão anterior do Banco de Brasília
Celina Leão afastou diretores que estavam vinculados à antiga gestão que é objeto de investigação por negócios com o Banco Master