Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Cerca de 50 pessoas suspeitas de envolvimento com o jogo do bicho foram detidas no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (21). A operação da Polícia Civil e do Ministério Público teve como alvo os pontos de apostas ilegais do contraventor Rogério de Andrade. A organização criminosa persiste nas atividades ilícitas mesmo depois da prisão do bicheiro. E ainda: Colisão entre carreta e ônibus deixa 12 mortos no interior de SP.



