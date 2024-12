Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (6)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Lei que proíbe o uso de celulares nas escolas de São Paulo foi sancionada nesta sexta-feira (6) pelo governador Tarcísio de Freitas. As instituições têm 30 dias para seguirem as novas regras, mas com o ano letivo praticamente encerrado, a nova legislação deve começar só em 2025. Além dos celulares, tablets e relógios inteligentes também estão vetados. Os equipamentos só poderão ser utilizados se houver uma necessidade pedagógica ou alunos que tenham alguma deficiência ou condição de saúde que justifique o uso do aparelho. Caso o aluno leve algum aparelho, a instituição de ensino terá que providenciar o armazenamento em um local seguro e devolvê-lo para o aluno na hora da saída. E ainda: Setor agro do Brasil bate recorde; área de cultivo de soja já equivale ao tamanho do Paraguai.