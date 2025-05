Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (6)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Brasil subiu cinco posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Os dados divulgados pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas são referentes a 2023. O Brasil aparece na 84ª posição da lista de 193 países. No ano anterior, o Brasil estava na 89ª posição. O documento leva em consideração os indicadores de expectativa de vida, escolaridade e produto interno bruto per capita, ou seja, por pessoa. E ainda: Diesel fica R$ 0,16 mais barato nas refinarias.



