Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (27)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Em pronunciamento feito na noite desta quarta (27), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. A medida faz parte do pacote de corte de gastos do governo federal. Segundo o ministro da Fazenda, as medidas devem gerar uma economia de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos. Para compensar essa isenção do Imposto de Renda, os brasileiros com renda superior a R$ 50 mil por mês vão pagar mais. E ainda: Procon de SP já recebeu mais de 1.400 reclamações relacionadas à Black Friday.