Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (8)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Já chega a 79 o número de mortos após desabamento do teto de uma casa de shows na República Dominicana. Pelo menos 160 pessoas ficaram feridas. A operação de resgate já dura quase 24 horas. Mais de 370 socorristas trabalham em busca de sobreviventes. O número de pessoas presentes na boate no momento da queda ainda não foi divulgado. E ainda: Prefeitura de SP entrega a moradores mais de 500 títulos de regularização fundiária.