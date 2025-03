Astronautas que ficaram presos na Estação Espacial Internacional iniciam retorno à Terra

Os astronautas que ficaram presos na Estação Espacial Internacional iniciaram seu retorno à Terra. Após uma missão que se estendeu por nove meses, quando a previsão era de apenas oito dias, o pouso está marcado para as 19h, na costa da Flórida. A chegada de uma nova espaçonave e tripulação à estação, no último domingo (16), possibilitou o início do retorno dos astronautas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!