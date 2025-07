Beneficiários do INSS podem aderir a acordo para reembolso a partir desta sexta (11)

A partir desta terça-feira (11), aposentados e pensionistas do INSS que foram vítimas dos descontos ilegais podem aderir ao acordo de ressarcimento. A adesão pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS a partir das 8 horas ou presencialmente em uma agência dos Correios a partir das 9. Podem participar aqueles que já questionaram os descontos sem resposta da entidade. Mais de 1,8 milhão estão aptos ao ressarcimento com pagamentos iniciando no dia 24 de julho.



