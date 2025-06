Bolsonaro depõe à Polícia Federal sobre atuação do filho Eduardo nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento na tarde desta quinta-feira (5), na sede da Polícia Federal em Brasília . Ele será questionado sobre a declaração de que custeou as despesas do filho, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Eduardo, deputado federal licenciado, é investigado por tentativas de influenciar o governo americano a impor sanções a integrantes do judiciário brasileiro.



