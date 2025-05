Brasil perdeu quase três milhões de hectares de florestas tropicais em 2024, aponta relatório

Um relatório divulgado nesta quarta-feira (21) revela que o Brasil perdeu quase três milhões de hectares de florestas tropicais em 2024. É uma área equivalente a dois terços do estado do Rio de Janeiro. A Amazônia foi o bioma mais devastado, principalmente por causa dos incêndios. Florestas tropicais primárias são aquelas que ainda não foram totalmente impactadas pela ação humana. O Brasil é o país com mais áreas desse tipo, mas também o que mais perde florestas no mundo. Em novembro, Belém (PA) será sede da Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas e os dados acendem um alerta para o debate do tema.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!