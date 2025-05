Brasil registra queda no desmatamento após seis anos seguidos de alta

O Brasil registrou queda no desmatamento em 2024, após seis anos consecutivos de alta. Segundo relatório do MapBiomas, a redução foi de 32,4%. Ao todo, mais de 1,2 milhão de hectares foram desmatados no país. É a primeira vez, em seis anos, que a perda de vegetação diminui na maioria dos biomas brasileiros. A exceção é a Mata Atlântica, que manteve o índice estável. No período, o desmatamento no país suprimiu uma área equivalente ao território da Coreia do Sul.



