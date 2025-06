Câmara aprova projeto que facilita cancelamento de contribuição sindical

A Câmara aprovou um projeto que facilita o cancelamento da contribuição sindical. Atualmente, o trabalhador deve solicitar o cancelamento presencialmente no sindicato, mas a nova proposta permitirá que o processo seja feito pela internet, através do aplicativo GOV.br ou plataformas dos sindicatos. O projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado.



