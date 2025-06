Carlo Ancelotti estreia no comando da seleção brasileira contra o Equador na quinta-feira (5)

A seleção brasileira faz, nesta quarta-feira (4), o último treino, em Guayaquil, antes do jogo contra o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo marca a estreia do italiano multicampeão do futebol europeu, Carlo Ancelotti, no comando da seleção.



