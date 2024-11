Carro de ministro é roubado antes de encontro do G20, no Rio de Janeiro

Começou nesta quinta-feira (14), no Rio de Janeiro, o G20 Social, evento que antecede o encontro dos líderes das principais economias do mundo. O carro da equipe do ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo foi roubado poucas horas antes do início do evento. O motorista estava parado em frente a um hotel, na região central do Rio, ele aguardava um funcionário que iria trabalhar no G20, quando foi surpreendido por dois criminosos em uma moto. Horas depois, o veículo foi localizado pela polícia no Complexo da Maré, na zona norte do Rio.