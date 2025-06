Casas de alto padrão usadas por traficantes são destruídas na Rocinha, no Rio de Janeiro

Três imóveis de alto padrão, construídos pelo tráfico de drogas, foram demolidos na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. A ação contou com a participação de policiais militares, agentes da prefeitura, e representantes dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e do Ceará. As construções, que tinham entre dois e sete andares, eram avaliadas em cerca de R$ 6 milhões. Os imóveis possuíam área gourmet, piscina e até uma passagem secreta que levava a uma região de mata. Segundo as investigações, as obras eram irregulares, apresentavam risco de desabamento e serviam como abrigo para traficantes.



