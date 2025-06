Cessar-fogo entre Irã e Israel anima mercados no mundo todo; no Brasil, dólar fechou estável

Um cessar fogo entre Israel e Irã animou os mercados em todo o mundo. No Brasil, o dólar fechou estável e o índice Bovespa em alta. O dólar se manteve praticamente estável para a venda. O Ibovespa fechou em alta. O índice Dow Jones, da bolsa de Nova Iorque, também encerrou positivamente, assim como o principal índice da Europa. Já o preço do barril de petróleo caiu quase 6%. Especialistas acreditam que as instalações de enriquecimento de urânio do Irã foram duramente atingidas, mas as ações do país do Oriente Médio para fabricar a bomba atômica podem ser retomadas.



