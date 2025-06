Chuva eleva nível do Rio Taquari e deixa municípios em alerta no RS

Municípios do Rio Grande do Sul seguem em alerta pelas chuvas. A elevação do Rio Taquari é uma das preocupações da Defesa Civil nas cidades de Lajeado e Estrela. A principal recomendação é evitar locais que possam ficar inundáveis. Uma grávida com nove meses e meio de gestação, precisou ser resgatada no município de Mata, que está ilhado por conta da chuva.



