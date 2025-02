Colisão entre carreta e ônibus deixa 12 mortos no interior de SP

Na noite da última quinta-feira (20), um caminhão bateu em um ônibus que transportava estudantes universitários em uma rodovia estadual na cidade de Nuporanga, interior de São Paulo. 12 pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas. O ônibus saiu de uma universidade em Franca com 29 alunos e o motorista. O grupo viajava para São Joaquim da Barra, cidade onde vivem os estudantes. O motorista do caminhão também ficou ferido e está internado sob escolta policial. Ele já teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por omissão de socorro e tentativa de fuga. Em um depoimento preliminar, ele disse que perdeu o controle da direção e saiu da pista. O resultado do teste do bafômetro deu negativo. As causas do acidente são investigadas.



