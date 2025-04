Com foco em café, novo programa de incentivo ao turismo gastronômico é lançado em SP

O governo de São Paulo lançou um programa inédito de incentivo ao turismo gastronômico com foco na produção de café. O produto que transformou a economia do estado, entre os séculos 19 e 20, volta aos holofotes de um outro ponto de vista: o turístico. O projeto Rotas do Café foi lançado pelo governador Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!