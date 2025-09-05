Logo R7.com
Confederação Sul-Americana de Futebol elimina o Independiente da Copa Sul-Americana

A decisão foi tomada após confusão generalizada no jogo contra a Universidad de Chile, em Buenos Aires

Boletim JR 24H

A Confederação Sul-Americana de Futebol eliminou o Independiente da Copa Sul-Americana após uma confusão generalizada no jogo contra a Universidad de Chile, em Buenos Aires, no dia 20 de agosto. A partida, válida pelas oitavas de final, foi cancelada depois de brigas entre torcedores dos dois times. O Independiente não foi suspenso de futuras competições, mas terá que disputar os próximos sete jogos com portões fechados. A Universidad de Chile foi classificada para as quartas de final da competição.

