Confederação Sul-Americana de Futebol elimina o Independiente da Copa Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol eliminou o Independiente da Copa Sul-Americana após uma confusão generalizada no jogo contra a Universidad de Chile, em Buenos Aires, no dia 20 de agosto. A partida, válida pelas oitavas de final, foi cancelada depois de brigas entre torcedores dos dois times. O Independiente não foi suspenso de futuras competições, mas terá que disputar os próximos sete jogos com portões fechados. A Universidad de Chile foi classificada para as quartas de final da competição.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!