Consultas médicas e exames na rede municipal de São Paulo serão confirmados por aplicativo

A partir desta segunda-feira (5), a rede municipal de saúde de São Paulo implementa confirmações de consultas e exames via aplicativo de mensagens. Pacientes devem atualizar seus dados cadastrais no aplicativo Agenda Fácil ou nas unidades de saúde. O número para salvar no celular é 11-98889-0156.



