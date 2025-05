Conta de luz fica mais cara a partir desta quinta (1º) em todo o Brasil

A conta de luz fica mais em todo Brasil a partir desta quinta-feira (1 º) com o acionamento da bandeira amarela. A elevação será de R$ 1,90 para cada 100 kWh consumidos.



A medida busca incentivar a economia de energia diante das previsões de vazões abaixo da média nos reservatórios. Desde dezembro do ano passado, a bandeira tarifária estava verde. Com o término da época de chuvas, as usinas termoelétricas, com custos mais altos, serão mais acionadas. O reajuste médio previsto para este ano é de 3,5%.



