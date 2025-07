Corpo de Preta Gil chega ao Brasil para velório, que será realizado nesta sexta (25)

O corpo da cantora Preta Gil chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (24) para o velório, que será realizado na sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A família acompanhou o translado, que partiu de Nova York, passou por São Paulo e desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio. A cerimônia será aberta ao público das 9h às 13h. Em seguida, o corpo seguirá em cortejo, em um carro do Corpo de Bombeiros, até um cemitério na zona portuária da cidade, onde será cremado. Preta Maria Gadelha Gil Moreira tinha 50 anos e lutava contra um câncer no intestino há mais de dois anos. Ela morreu no último domingo (20), nos Estados Unidos, após complicações da doença.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!