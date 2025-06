Corpo de turista brasileira, que morreu em vulcão na Indonésia, chega ao Brasil na quarta (2)

O corpo da publicitária Juliana Marins, que morreu em um vulcão na Indonésia, chegará ao Brasil na quarta-feira (2). De acordo com a companhia aérea responsável pelo traslado, o corpo de Juliana será transportado na terça-feira (1) para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e chegará ao Rio de Janeiro na tarde do dia 2 de julho. A família da publicitária pediu à Justiça Federal que uma nova autópsia seja feita no corpo de Juliana assim que ele chegar ao Brasil. No primeiro exame, realizado na Indonésia, os médicos concluíram que ela não sofreu hipotermia e que morreu em consequência de múltiplas fraturas e lesões internas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!