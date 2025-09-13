Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Defesa de Mauro Cid pede ao STF extinção da pena pela condenação por tentativa de golpe

Em função do acordo de delação premiada, Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto

Boletim JR 24H|Do R7

A defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, pediu ao STF a extinção da pena pela condenação por tentativa de golpe. Os advogados do delator também solicitaram que Cid deixe de usar tornozeleira eletrônica, tenha os bens desbloqueados e a devolução do passaporte.  

Em função do acordo de delação premiada, Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto, pelo plano de golpe de Estado e teve assegurado o direito à liberdade. Como ele está preso desde maio de 2023, a defesa entende que o ex-ajudante de ordens já cumpriu a pena.


O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Justiça
  • Mauro Cid
  • Passaporte
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.