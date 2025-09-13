Defesa de Mauro Cid pede ao STF extinção da pena pela condenação por tentativa de golpe

A defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, pediu ao STF a extinção da pena pela condenação por tentativa de golpe. Os advogados do delator também solicitaram que Cid deixe de usar tornozeleira eletrônica, tenha os bens desbloqueados e a devolução do passaporte.





Em função do acordo de delação premiada, Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto, pelo plano de golpe de Estado e teve assegurado o direito à liberdade. Como ele está preso desde maio de 2023, a defesa entende que o ex-ajudante de ordens já cumpriu a pena.

aqui!