Descarrilamento do Elevador da Glória deixa 15 mortos e 18 feridos em Lisboa

Um grave acidente envolvendo o famoso bondinho da Glória ocorreu nesta quarta-feira (3) em Lisboa, resultando na morte de 15 pessoas e deixando 18 feridos. O incidente aconteceu na avenida da Liberdade, um dos principais pontos turísticos da capital portuguesa. Entre os feridos estão muitos turistas estrangeiros.

O bondinho elétrico perdeu o controle enquanto descia a rua e colidiu violentamente, segundo relatos de testemunhas no local. A área foi isolada para facilitar o trabalho das equipes de emergência que atuam no resgate e atendimento às vítimas.

A tragédia gerou grande comoção entre autoridades locais. O presidente da República lamentou publicamente as perdas humanas causadas pelo descarrilamento. Da mesma forma, o presidente da Câmara de Lisboa esteve presente no local para prestar solidariedade às famílias das vítimas.

