EUA passam a cobrar tarifa de 50% sobre importações de aço e alumínio

Os Estados Unidos iniciaram a cobrança de tarifas de 50% sobre as importações de aço e alumínio. O Brasil ocupa a segunda posição entre os países que mais exportam aço para o mercado americano. No último ano, foram registradas mais de 4 milhões de toneladas exportadas pelo Brasil ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos.



