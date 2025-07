Ex-presidente Jair Bolsonaro cancela compromissos previstos para julho por orientação médica

O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou todos os compromissos previstos para o mês de julho por orientação médica. Segundo comunicado, Bolsonaro vai ficar em repouso domiciliar para garantir a completa recuperação após uma cirurgia extensa e internação prolongada, com episódio de pneumonia e crises recorrentes de soluços, que dificultam a fala e a alimentação. As atividades político-partidárias vão ser retomadas quando o ex-presidente estiver restabelecido.



