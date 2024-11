FAB monta gabinete para proteger espaço aéreo e garantir segurança do G20

A Força Aérea Brasileira montou um gabinete de monitoramento do espaço aéreo para garantir a segurança das autoridades mundiais, que vieram ao Brasil para participar do G20, no Rio de Janeiro. As salas de controle funcionam a partir de Brasília e do Rio de Janeiro e contam com integrantes do Ministério das Relações Exteriores e forças de segurança como a PF e a Polícia Civil do RJ. Uma central de monitoramento antidrones também foi montada nas proximidades do local onde ocorre o evento, na capital fluminense.