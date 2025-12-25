Familiares e amigos se despedem de jovem morto em atentado contra judeus em praia na Austrália

Nesta quinta-feira (25), foi enterrada mais uma vítima do atentado contra judeus, em uma praia da Austrália. Familiares e amigos estiveram no funeral e prestaram homenagem ao jovem. Dan Elkayam, um francês de 27 anos, era engenheiro de tecnologia da informação, mas também um talentoso jogador de futebol, segundo a família. Ele foi uma das 15 pessoas mortas no ataque a tiros na praia de Bondai, em Sydney.



