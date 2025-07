Farmácia que produzia medicamentos clandestinos para emagrecer é alvo da polícia na Grande SP

Centenas de seringas e ampolas foram apreendidas em uma farmácia de manipulação em Santo André (SP). A polícia informou que o local adulterava remédios. A farmácia oferecia canetas emagrecedoras pela internet, o que não é permitido sem receita médica. Um dos medicamentos era proveniente do Paraguai e misturado com água no Brasil. O dono foi detido e liberado após audiência de custódia. A defesa não foi localizada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!