Fernando Haddad diz que governo deve apresentar oferta de crédito imobiliário para a classe média

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, ao JR Entrevista, que o governo deve apresentar uma oferta de crédito imobiliário para a classe média. “O Brasil tem um crédito imobiliário na casa de 10% do PIB. Nós tivemos uma longa reunião com o presidente Lula para explorar novos instrumentos de crédito imobiliário com garantia para que o juro seja baixo e a gente possa alavancar uma indústria que é fundamental para o desenvolvimento do país, que é a indústria da construção civil”, afirmou Haddad.



