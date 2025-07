Filhotes de tartaruga-oliva são soltos em Salinópolis, no Pará

70 filhotes de tartaruga-oliva foram soltos em uma praia de Salinópolis, no Pará. Os animais nasceram em um projeto de monitoramento de desovas. Especialistas dizem que os filhotes precisam ser soltos, até seis horas, após deixarem os ovos. As tartarugas marinhas estão na lista de animais ameaçados de extinção.



