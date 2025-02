Fortaleza (CE) e cidades da região metropolitana registram chuva forte nesta quarta (19)

Choveu forte nesta quarta-feira (19) em Fortaleza (CE) e nas cidades da região metropolitana. As ruas, na capital cearense, ficaram alagadas e veículos e pedestres não conseguiam passar. A rodoviária também ficou inundada e as pessoas precisaram subir nas cadeiras. A água chegou a cobrir os pneus dos ônibus. Um motociclista ficou ilhado e teve que arrastar a moto na enchente. Somente em fevereiro, já choveu 205 milímetros em Fortaleza. A previsão para o mês todo era de 187 milímetros.



