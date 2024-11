Geraldo Alckmin defende comércio global mais justo, inclusivo e sustentável durante fórum do B20

No segundo dia do Business 20, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu um comércio global mais justo, inclusivo e sustentável. O B20 é um braço empresarial que reúne 1.200 líderes de diversos setores empresariais. O fórum cria propostas para o G20, grupo de cooperação das maiores economias do mundo, este ano presidido pelo Brasil.