Governo avalia quebrar patentes de remédios e tributar filmes e livros dos EUA em reação às taxas

O governo federal avalia quebrar patentes de medicamentos e a tributação de filmes e livros em reação às sobretaxas para produtos brasileiros anunciadas por Donald Trump. Antes de qualquer decisão de retaliação, o governo Lula vai esperar as novas tarifas entrarem em vigor. O Palácio do Planalto anunciou que vai criar um grupo de trabalho para estudar uma possível retaliação aos Estados Unidos. O grupo vai atuar de forma paralela às negociações diplomáticas. Os setores que mais exportam para os Estados Unidos ficaram apreensivos e falam em risco de colapso com as novas taxas. No Congresso, a sanção americana polariza ainda mais o cenário.



