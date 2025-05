Governo de São Paulo oferece mais de mil vagas em cursos profissionalizantes

O governo de São Paulo oferece mais de mil vagas para cursos profissionalizantes. As inscrições devem ser feitas até esta quinta (22) no site do programa . São 1165 vagas em diversas áreas, voltadas para pessoas que estão à procura de qualificação para o primeiro emprego e também para quem quer novas oportunidades no mercado de trabalho. Podem participar candidatos alfabetizados, que morem em qualquer cidade do estado