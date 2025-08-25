Logo R7.com
Governo de SP sanciona lei que proíbe manter cachorros e gatos acorrentados

O tutor que mantiver o pet em alojamento inadequado também será penalizado

Boletim JR 24H|Do R7

O governo de São Paulo sancionou, nesta segunda-feira (25), a lei que proíbe manter cachorros e gatos acorrentados. Agora, isso é considerado restrição da liberdade do animal. Além disso, o tutor que mantiver o pet em alojamento inadequado também será penalizado. A nova lei estadual permite que os animais fiquem acorrentados apenas temporariamente, desde que o bem-estar do cão ou do gato seja preservado.

