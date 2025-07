Governo do Rio decreta luto pela morte da cantora Preta Gil

O governo e a prefeitura do Rio de Janeiro decretaram um luto de três dias pela morte da cantora Preta Gil. A artista morreu nos Estados Unidos enquanto realizava tratamento contra um câncer no intestino diagnosticado em 2023. Filha de Gilberto Gil, ela tinha 50 anos e deixa um filho e uma neta. A família informou que está cuidando dos trâmites para o translado do corpo ao Brasil.



