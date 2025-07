Governo e Congresso não entram em acordo na audiência de conciliação em torno do aumento do IOF

Não houve acordo na audiência de conciliação entre governo e Congresso em torno do aumento do IOF e vai ficar valendo a liminar do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu as decisões sobre o tema até que houvesse um acerto entre os poderes. Tanto parlamentares quanto o Planalto esperam agora que o STF julgue quem tem razão: se o governo pode decretar o aumento do imposto ou se o Congresso tem poderes para anular o decreto. O ministro da Fazenda Fernando Haddad sinaliza que o governo pode alterar uma pequena parte da proposta.



