Governo muda regras de transição para beneficiários que ultrapassam teto do Bolsa Família

O governo alterou as regras de transição para beneficiários do Bolsa Família que excedem o limite de R$ 218de renda per capita. As novas regras, válidas a partir de junho, permitem que essas famílias permaneçam no programa por mais 12 meses, recebendo 50% do valor do benefício. Esse ajuste se aplica desde que a renda per capita não ultrapasse R$ 706. Anteriormente, o período de transição era de 24 meses, também com redução do benefício.



