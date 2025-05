Greve de auditores da Receita Federal já dura seis meses e causa fila de mil caminhões na fronteira

A greve dos auditores fiscais da Receita Federal, que já se estende há seis meses, tem causado grandes impactos nas fronteiras do país. Em Foz do Iguaçu (PR), ponto de entrada de cargas vindas da Argentina, Paraguai e Uruguai, cerca de mil caminhões aguardam liberação para entrar no Brasil. A operação padrão adotada pelos auditores tem aumentado drasticamente o tempo de liberação das mercadorias, que antes levava cerca de três horas e agora pode durar até três dias. A categoria reivindica a recomposição das perdas salariais acumuladas desde 2016.



