Gripe aviária: 17 países retiram restrições à importação de carne de aves do Brasil

O Ministério da Agricultura informou que 17 países retiraram as restrições à importação de carne de aves do Brasil. As restrições estavam valendo desde o mês passado, depois que foi registrado o primeiro e único caso de gripe aviária em uma granja comercial, no Rio Grande do Sul. Na semana passada, o Brasil se declarou livre da doença depois de cumprir um prazo de 28 dias sem novos casos. Com isso, 17 países reabriram o mercado para a carne de aves. Outros 14 países e a União Europeia ainda mantêm bloqueios.



