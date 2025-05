Homem morre ao ficar preso em porta de trem na estação Campo Limpo do metrô de São Paulo

Um passageiro morreu na manhã desta terça-feira (6) após ficar preso na porta de um trem em uma estação do metrô de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 8h, na estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás, na zona sul da capital. O local estava lotado, e muitas pessoas presenciaram a cena. A Linha 5-Lilás possui um sistema de portas de plataforma, que se abrem simultaneamente com as portas do trem. Segundo a concessionária responsável pela linha, o passageiro ignorou os avisos visuais e sonoros para não embarcar naquele momento, ficou preso e foi arrastado.



