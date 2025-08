Incêndio atinge fábrica de automóveis em Manaus (AM)

Um grande incêndio atingiu uma fábrica de automóveis em Manaus (AM). O fogo provocou uma grande coluna de fumaça que podia ser vista de longe. Imagens de dentro do local mostram o fogo intenso. A fábrica produz caminhões de pequeno porte. O incêndio teria começado quando uma faísca atingiu um produto químico. Não há informação de feridos.



